Продажи автомобилей Lada побили исторические рекорды в августе 2022 года | 360°

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Продажи автомобилей Lada побили исторические рекорды в августе 2022 года

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Доля АвтоВАЗ на российском рынке в августе выросла почти вдвое, а продажи Lada побили исторический рекорд, составив почти 40%. Об этом сообщил ОТР.

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В руководстве концерна заявили, что АвтоВАЗ готов к конкуренции с автомобилями китайских брендов. В следующем году концерн планирует возобновить выпуск всей линейки Vesta, Largus, Granta и Niva.

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