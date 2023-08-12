Общество 12 августа 2023, 14:10 Продажи арбузов снизились в России за год «Такском»: продажи арбузов в России снизились на 18% за год piqsels

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Продажи арбузов в России за год снизились на 18%. Об этом сообщил RT со ссылкой на статистику оператора фискальных данных «Такском».

Средняя цена арбуза этим летом составила 68 рублей за килограмм, увеличившись на 14% по сравнению с тем же периодом 2022 года. Аналитики изучили свыше 49 миллиардов кассовых чеков.

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Дыни стали покупать чаще. Продажи выросли на 12%, хотя средняя цена килограмма дыни увеличилась на 5%, до 112 рублей.

Арбуз содержит много полезного антиоксиданта ликопина, который может снизить риск сердечных приступов, рассказала ранее диетолог Анжелика Дюваль. При этом заведующая организационно-методическим отделом по диетологии НИИОЗММ департамента здравоохранения Москвы Виктория Егорова отмечала, что лучше не есть больше 500 граммов арбуза или дыни в день. Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного депздрава Андрей Тяжельников предупредил, что арбузные косточки не токсичны, но могут усугубить проблемы с кишечником, если они есть.

Роспотребнадзор также рассказывал, как выбрать свежую дыню.