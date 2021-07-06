Продажи аптек рухнули в России

За первые пять месяцев 2021 года продажи в аптеках сократились до 2,25 миллиардов единиц товаров. Падение составило 14,9%, став рекордным с 2017 года. К таким выводам пришла аналитическая компания DSM Group.

По информации аналитиков, лекарства занимают основную часть в аптечных продажах. В натуральном выражении речь идет о 84%, а в денежном — 83,1%. Реализация медикаментов упала на 15,5%, составив 1,9 миллиарда упаковок, сообщили «Ведомости». В денежном выражении сокращение составило 3,2% (467,1 миллиард рублей).

Продажи всех остальных товаров уменьшились на 11,4% и 0,8% соответственно. Аптеки стали продавать по 361,3 миллиона единиц продукции на сумму 95,1 миллиарда рублей. Всего в денежном выражении продажи за пять месяцев упали на 2,8% до 578,2 миллиарда рублей. При этом в течение последних четырех лет рынок показывал рост.

Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк отметил, что покупательная способность людей продолжает снижаться. Если в 2020 году россияне экономили на лекарствах, то теперь стали отказываться и от других товаров, продаваемых в аптеках.