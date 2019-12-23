Продажи антипохмельных препаратов в России могут вырасти перед Новым годом

В ближайшие несколько недель в России ожидается рост продаж антипохмельных препаратов. По мнению аналитиков DSM Group, спрос увеличится на 34%.

Такой прогноз связан с тем, что в праздники потребление алкоголя повышается в три-четыре раза по сравнению с обычными днями. Соответственно некоторые люди хотят избавиться от неприятных последствий распития спиртного. Об этом написала газета «Известия».

Более 90% продаж средств от похмелья в 2019 году пришлось на три лекарства. Это алка-зельтцер, упсарин и аспирин. К «антипохмельным» эксперты отнесли и препараты, в которых содержится ацетилсалициловая кислота. Они способствуют процессу расщепления вредных веществ, и помогают многим справиться с последствиями употребления алкоголя. Тем не менее врач-нарколог высшей категории Виктор Ханыков считает, что подобные средства с медицинской точки неверно называть антипохмельными.

При этом аналитики отметили, что не считая новогодних праздников, россияне стали реже покупать препараты против похмелья. Их продажи начали падать еще в 2015 году, и этот процесс продолжается до сих пор.

Между тем, ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски рекомендовал выпивающим людям заменить виски или шампанское водкой. Ведь после нее на следующее утро, по его словам, человек не будет испытывать тяжелого похмелья.