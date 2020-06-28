Продажи антидепрессантов выросли в России в период самоизоляции

По данным аналитиков, с начала марта по июнь в России продали 2,3 миллиона упаковок антидепрессантов на общую сумму более 1,4 миллиарда рублей. Это на 10% больше по сравнению с весной 2019 года.

В начале марта эти лекарства россияне стали покупать на 35% чаще, чем в прошлом году. Во второй половине месяца рост составил более 60%. Когда люди привыкли к самоизоляции, то постепенно стали отказываться от психотропных препаратов. Уже к концу апреля спрос на антидепрессанты упал.

Ранее член думского комитета по охране здоровья и врач-психиатр Борис Менделевич заявил, что во время самоизоляции люди стали испытывать тревогу и впадать в депрессивное состояние. По его прогнозам после снятия ограничений будет не легче. Когда вся история с коронавирусом закончится, жизнь останется тяжелой из-за волны психических расстройств. Это посттравматический синдром.