СМИ: в России могут смягчить правила продажи алкоголя

Законопроект наделит субъекты РФ правом самостоятельно разрешать продажу алкогольной продукции в магазинах и кафе на территориях, рядом с медучреждениями. Как отмечается в материале, при реализации новой нормы каждый регион сможет сам решать, какая медицинская деятельность не будет препятствием для розничной продажи алкоголя (в том числе при оказании услуг общественного питания). При этом учтут местные особенности.

В пресс-службе Минпромторга сообщили, что законопроект внесут в правительство в III квартале 2020 года, после чего он поступит в Госдуму.

Однако, в большинстве фракций нижней палаты документ раскритиковали, аргументировав, что это приведет к спаиванию населения. Эксперты же наоборот, полагают, что розничная продажа алкоголя должна быть более гибкой.

С 27 июня винодельческая отрасль в России заработала по новым правилам. Отечественные производители качественного вина смогут рассчитывать на поддержку государства, а потребители — защищены от некачественного алкоголя.