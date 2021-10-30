В России зафиксировали резкое повышение продаж алкогольных напитков перед нерабочими днями. Об этом сообщил «Коммерсант».

Выручка алкогольных магазинов в Москве, по данным издания, по сравнению с прошлой неделей выросла на 70%, федеральные сети зафиксировали рост продаж спиртного на 50–60%.

Продажи алкоголя в сети магазинов «Азбука вкуса» увеличились на 59,2%, сообщили представители сети. В «Ленте» рассказали о 50%-м увеличении спроса на спиртные напитки.

На повышенный спрос алкоголя повлияло объявление длинных нерабочих дней, а также информация о возможном закрытии алкомаркетов, считает вице-президент Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Александр Ставцев. Он напомнил, что похожая ситуация была весной, когда началась первая волна коронавируса.

Ближайшие девять дней в России будут нерабочими. Власти объявили антиковидные каникулы до 7 ноября из-за увеличения заболеваемости в стране. Более 10 регионов объявили антиковидные каникулы досрочно. Так поступили в том числе Москва и Подмосковье. Некоторые регионы ввели дополнительные ограничительные меры. Для доступа в общественные места необходимо предъявить QR-код.

Магазины с алкоголем в Москве попросили закрыться на время длинных выходных. Префектуры и управы сослались на то, что в алкомаркетах почти нет продуктов питания и товаров первой необходимости. «Трезвая Россия» приветствует эту меру, но производители плюсов в ней не видят. Если запретить в выходные работу алкомаркетов, то люди найдут нелегальную и опасную альтернативу.