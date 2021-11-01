Продажи аксессуаров для iPhonе выросли на 1000%

Продажи зарядных устройств для iPhone резко выросли на российском рынке после того, как они перестали входить в базовую комплектацию к смартфону. Компания Apple продала около 1,2 миллиона этих устройств на 2,6 миллиарда рублей. Это на 1000% больше, если считать выручку из года в год, проанализировал «Коммерсант».

Компании Samsung не удалось отличиться таким же успехом, несмотря на то, что они также перестали вкладывать зарядные устройства в коробку с товаром. Спрос на их девайсы подрос лишь на 36%, что эксперты объяснили так: смартфонов на операционной системе Android гораздо больше, поэтому у Samsung ожидаемо больше конкурентов.

О таких особенностях рынка «Коммерсанту» рассказали в компаниях-ретейлерах. Но спрос на зарядки вырос и на «Авито». Там устройства теперь стоят дороже на 38%.

Apple перестала класть адаптер питания и проводные наушники в комплект к новой модели iPhone с октября 2020 года. Таким образом компания решила позаботиться об экологии. Так же решили поступить и в Samsung.