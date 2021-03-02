Эксперты рассказали, какой ремонт можно делать перед продажей квартиры

Дорогостоящий ремонт и перепланировки могут стать причиной снижения стоимости объекта и увеличения сроков продажи. Эксперты рассказали РИА «Недвижимость», что нужно и не нужно делать перед продажей недвижимости.

Эксперты советуют делать ремонт перед продажей квартиры только в том случае, если есть следы огня, протечек, поврежденные полы, заменить изношенные коммуникации. Такие повреждения могут негативно сказаться на впечатлении покупателя, сообщила изданию председатель совета директоров сети офисов агентства недвижимости «Миэль» Марина Толстик.

Она отметила, что в некоторых случаях ремонт может повысить стоимость жилья на 20%, однако не в эконом-классе.

«Покупателей такого жилья интересует в первую очередь цена, поэтому большие вложения могут не только не окупиться, но и затянуть продажу», — пояснила она.

Перепланировка, по мнению Толстик, должна быть законна, в противном случае такую квартиру будет очень сложно продать.

Перед тем, как начать делать ремонт, дизайнер Елена Крылова советует просмотреть объявления о продаже подобных квартир и определить, окупятся ли предстоящие изменения.

«Иногда выгоднее продать квартиру в том состоянии, в котором она у вас находится на данный момент», — отметила Крылова.

Она посоветовала владельцам квартир при предпродажном ремонте выбирать недорогие полы и клеить обои в нейтральных тонах. Средняя стоимость переделок должна составлять около пяти тысяч рублей на квадратный метр.