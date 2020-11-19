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    19 ноября 2020, 10:58

    Продажа старинной брусчатки из Херсонеса оказалась маркетинговым ходом

    Полина Петрова

    Представитель крымской фирмы, от имени которой в интернете опубликовали объявление о продаже «брусчатки из Херсонеса Таврического», признал, что информация о товаре не соответствует действительности, информирует «Ридус».
    Продажа старинной брусчатки из Херсонеса оказалась маркетинговым ходом

    Текст о продаже более 1000 квадратных метров брусчатки с «места крещения князя Владимира» в севастопольском музее-заповеднике «Херсонес Таврический» был размещен на «Авито» 18 ноября.

    Автор уточнил, что камни «100 лет пролежали во «Всемирном Наследии ЮНЕСКО». Отмечается, что на территории Свято-Владимирского собора действительно недавно было демонтировано покрытие.

    В четверг, 19 ноября, объявление пропало. Представитель фирмы признался журналистам, что брусчатку с античных развалин компания не продает. По его словам, неосторожный рекламный ход был оплошностью сотрудника.

    «Это был всего лишь маркетинговый ход. У нас менеджер такой „креативный“, пытался зачем-то ввести покупателей в заблуждение, за что и получил по голове сегодня… У нас такого нет», — пояснил собеседник издания.

    Он добавил, что предложение спровоцировало большой интерес покупателей. Помимо прочего, объявление вызвало резонанс в соцсетях и медиа. Жители Крыма возмутились «разграблением» памятника истории и культуры.