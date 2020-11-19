Продажа старинной брусчатки из Херсонеса оказалась маркетинговым ходом

Текст о продаже более 1000 квадратных метров брусчатки с «места крещения князя Владимира» в севастопольском музее-заповеднике «Херсонес Таврический» был размещен на «Авито» 18 ноября.

Автор уточнил, что камни «100 лет пролежали во «Всемирном Наследии ЮНЕСКО». Отмечается, что на территории Свято-Владимирского собора действительно недавно было демонтировано покрытие.

В четверг, 19 ноября, объявление пропало. Представитель фирмы признался журналистам, что брусчатку с античных развалин компания не продает. По его словам, неосторожный рекламный ход был оплошностью сотрудника.

«Это был всего лишь маркетинговый ход. У нас менеджер такой „креативный“, пытался зачем-то ввести покупателей в заблуждение, за что и получил по голове сегодня… У нас такого нет», — пояснил собеседник издания.

Он добавил, что предложение спровоцировало большой интерес покупателей. Помимо прочего, объявление вызвало резонанс в соцсетях и медиа. Жители Крыма возмутились «разграблением» памятника истории и культуры.