Продажа контрабандных сигарет сделала саратовцев миллионерами

В Саратове завершено расследование преступления в отношении 26 участников банды. Стало известно, что на протяжении пяти лет вероятные члены преступной группировки занимались продажей нелегальных сигарет. Об этом сообщила «Политика сегодня».

После изучения документов, сотрудники правоохранительных органов выяснили, что участникам удалось заработать более 300 миллионов рублей. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статьям 171.1 и 180 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки» и «Незаконное использование средств индивидуализации товаров». Вести дело будет Ленинский районный суд.