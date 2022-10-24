Продавцы Wildberries столкнулись с проблемами в новой системе расчетов | 360°

Общество 24 октября 2022, 12:50 Продавцы Wildberries столкнулись с проблемами в новой системе расчетов РБК: продавцы Wildberries пожаловались на проблемы при работе новой системы расчетов РИА "Новости"

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Поставщики популярного маркетплейса Wildberries столкнулись с трудностями при работе с новой введенной системой расчетов с площадкой. Об этом написал РБК.

Новый сервис должен был обеспечить получение продавцами дохода за проданный товар в режиме реального времени, а не раз в неделю, как это было ранее.

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Изначально в тестировании пилотного проекта приняли участие порядка тысячи продавцов, на данный момент она доступна для всех участников.

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В пресс-службе Wildberries отметили, что на новую систему получения дохода перевели лишь небольшую часть продавцов, а все выявленные недочеты исправляют.

Главный офис компании 20 октября посетили часть продавцов, которые не сумели решить возникшие вопросы. На место приехал наряд полиции, которую вызвали сами предприниматели, однако в Wildberries отметили, что правоохранителей в офисе не видели.

После встречи с руководством маркетплейса в офисе ряд продавцов обнаружили, что у них заблокированы учетные записи в личном кабинете. В компании объяснили, что специалисты проводят проверку аккаунтов.

В августе сайт Wildberries изменил название на «Ягодки», однако спустя сутки вновь вернул себе прежнее имя, писал RT.