Продавцы предупредили о сокращении ассортимента

Полки в российских магазинах могут опустеть из-за готовящихся требований к утилизации товаров и упаковки, которые разрабатывают в Минприроды России. Об этом предупредили в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

«Применение указанного запрета в предлагаемых законопроектом условиях с большой долей вероятности может привести к пустым полкам в объектах торговли и сокращению или обнулению выбора в ассортименте интернет-магазинов», — приводит РБК текст письма руководителей АКОРТ и Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) на имя главы Минприроды Александра Козлова.

Эту позицию поддержали в Ассоциации торговых компаний и производителей электробытовой и компьютерной техники. Ее директор по связям с общественностью Антон Гуськов отметил, что обратился с этими же замечаниями в Минпромторг, Минэкономразвития и Минсельхоз.

По данным РБК, ретейлеры недовольны положением о запрете на продажу товаров, которые не включили в специальный реестр в рамках системы учета отходов. В правительстве сейчас готовят поправки в рамках проходящей в России реформы расширенной ответственности производителей (РОП). Нововведение предполагает создание реестра товаров в единой системе учета отходов. Эти сведения нужны для контроля уплаты экологического сбора.