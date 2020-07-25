Продавцы московских торговых сетей обменялись униформой на день
Сегодня в торговых сетях России работают более 13 миллионов человек. Именно они консультируют покупателей, подсказывают, где лежат товары, пробивают чеки и желают всем хорошего дня. В день торговли они решили обменяться униформой, как футболисты соперничающих команд после матча.
«Мы решили поменяться формами, потому что не важно, где мы работаем, мы работаем для наших покупателей», — пояснил сотрудник магазина Егор Фалин.
В любую погоду, в праздники и выходные — продавцы, логисты, грузчики и мерчендайзеры приходят на работу, чтобы обеспечить покупателей продуктами и другими необходимыми товарами. Все вместе они делают важное дело.
«Сегодня магазины и форма разная, а покупки всегда одинаковые и приятные. И отношение к покупателям — тоже одинаковое», — заявила работник магазина Ольга Борисова.
За каждым товаром на полке супермаркета стоят сотни людей. Для расчета, сколько именно товара понадобится и в какие сроки торговые сети сегодня используют современные технологии.
В среднем каждый кассир каждый день пробивает более пяти тысяч единиц товара. Многие даже не задумываются, что это очень тяжелый труд. Но при этом все они всегда улыбаются и готовы прийти к покупателю на помощь. Работников магазинов ценят за профессионализм и высокое качество обслуживания.
Покупателям акция понравилась. Они отметили, что в качестве сервиса ничего не изменилось. А главное, что все работники магазинов по новым правилам в масках и перчатках.
Довольные покупатели и их благодарность — вот, что главное для работников торговых сетей. Под конец своей праздничной смены они обещают, что оденутся в свою прежнюю униформу.