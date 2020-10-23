Продавцы эзотерики не увидели интереса россиян к Хэллоуину

В преддверии Хэллоуина тяга к мистике у людей обычно возрастает. Если россияне и готовятся к этому празднику, то довольно незаметно. В эзотерических магазинах заявили «360», что особого спроса на их товары нет.

В магазине Moonbay напомнили, что первоначально праздник назывался Самайн и костюмированным стал уже современности, превратившись в вариацию шоу.

«Канонически это праздник почтения рода, усопших предков. По старому календарю — это старый Новый год. Подведение определенных итогов, переход на зимнее время», — пояснила сотрудница Moonbay Александра.

В России Хэллоуин, по словам девушки, большинство воспринимают несерьезно и празднуют его «в основном в режиме клубов». Украшать пространство, дом, ходить с вариацией колядок, как в США, среди россиян не принято.

Особого спроса не увидели перед 31 октября и в интернет-магазине TaroShop, заявив, что торговля идет в стандартном режиме.

«Объем заказов с прошлого года особо не изменился. <…> Дикого спроса нет», — заметила собеседница «360».

В условиях ситуации с коронавирусом в РФ празднование Хэллоуина в 2020 году во всех заведениях и вовсе предложили запретить.