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    23 октября 2020, 12:27

    Продавцы эзотерики не увидели интереса россиян к Хэллоуину

    Александра Ломейко, Дарья Новая, Екатерина Андронова

    В преддверии Хэллоуина тяга к мистике у людей обычно возрастает. Если россияне и готовятся к этому празднику, то довольно незаметно. В эзотерических магазинах заявили «360», что особого спроса на их товары нет.
    Продавцы эзотерики не увидели интереса россиян к Хэллоуину

    В магазине Moonbay напомнили, что первоначально праздник назывался Самайн и костюмированным стал уже современности, превратившись в вариацию шоу.

    «Канонически это праздник почтения рода, усопших предков. По старому календарю — это старый Новый год. Подведение определенных итогов, переход на зимнее время», — пояснила сотрудница Moonbay Александра.

    В России Хэллоуин, по словам девушки, большинство воспринимают несерьезно и празднуют его «в основном в режиме клубов». Украшать пространство, дом, ходить с вариацией колядок, как в США, среди россиян не принято.

    Особого спроса не увидели перед 31 октября и в интернет-магазине TaroShop, заявив, что торговля идет в стандартном режиме.

    «Объем заказов с прошлого года особо не изменился. <…> Дикого спроса нет», — заметила собеседница «360».

    В условиях ситуации с коронавирусом в РФ празднование Хэллоуина в 2020 году во всех заведениях и вовсе предложили запретить.