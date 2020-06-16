Продавщица по ложке наворовала икры на новую банку. Видео

Продавщица на рынке в Липецке решила обхитрить покупателей. Она брала из каждой новой банки с икрой по ложке и клала в пустую тару. Таким образом у нее получилась еще одна «неучтенная» банка.

Видео инцидента снял очевидец и выложил в Сеть. Чтобы у покупателей не возникло подозрений — продавщица аккуратно выравнивала верхний слой этой же ложкой.

Жители возмутились действиями женщины. Ведь вскрытые банки нельзя долго хранить — нарушена герметичность, не говоря о гигиене.

Как сообщает vesti-lipetsk.ru, администрация торговой точки уже приняла меры.

«К продавцу будут применены самые строгие санкции, вся партия икры будет срочно изъята из продажи. Установим дополнительные камеры. Желаем всем честных и ответственных сотрудников», — сообщило руководство.

Ранее с Санкт-Петербурге местные жители украли из одного сетевого магазина сразу 80 плиток и восемь коробок конфет.Причем даже особо не скрывая преступления — набрали корзину и ушли не заплатив.