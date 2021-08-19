Продавщица овощей из скандального пранка анонсировала новое видео

Московский школьник, который решил попробовать себя в качестве пранкера и записал ролик с нападением на торговку овощами, теперь собирается снять новое видео. Об этом «360» рассказала Татьяна Малихаунова, которая сыграла продавщицу в первом скандальном ролике.

«Мы не были знакомы, нашли друг друга через интернет. Просто попросил мальчик. Ему нужен был человек, который может сыграть роль. Опыт у меня был такой — увеселительные мероприятия, профсоюзная работа, переодевалась Веркой Сердючкой. Чисто для себя и друзей», — объяснила Малихаунова.

Она добавила, что изначально поняла идею ролика иначе — как будто парень хотел донести до зрителей мысль, что надо помогать бабушкам и не проходить мимо произвола.

«А он выложил все с точностью до наоборот. Сейчас сам Instagram удалил его аккаунт. Мы будем ролик еще один делать, что это была постановка», — добавила актриса.

Малихаунова не ожидала, что на съемках все будет происходить таким образом. Ей сказали, что надо будет поторговать овощами, на этом все.

«А когда приехала, мы встретились, я не видела его до этого, он сказал, что не просто поторговать, а надо будет такое сыграть. Но ничего плохого с его стороны ко мне не было», — отметила она.

После съемок школьник не прислал ей ссылку на ролик, но заранее предупредил, что к ней могут обращаться за комментариями.

«Он немножко боится, поэтому теперь вот с ним будем делать [новое видео], что мы не враги. Я не знала, что ему 16 лет. Если бы я знала, я бы не согласилась. Ну, может быть, ему на будущее [будет уроком], не будет выкладывать такие ролики», — отметила собеседница «360».

Видео, на котором парень нападает на торговую точку женщины, вызвало большой резонанс. После публикации видео пранкер лишился своей страницы в Instagram. Помимо этого, по данным Telegram-канала Baza, он начал получать угрозы и требования извинений. Родственники подростка заявили каналу, что он хочет стать режиссером.