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    19 августа 2021, 16:50

    Продавщица овощей из скандального пранка анонсировала новое видео

    Дарья Новая, Ольга Назаркина

    Московский школьник, который решил попробовать себя в качестве пранкера и записал ролик с нападением на торговку овощами, теперь собирается снять новое видео. Об этом «360» рассказала Татьяна Малихаунова, которая сыграла продавщицу в первом скандальном ролике.

    Продавщица овощей из скандального пранка анонсировала новое видео

    «Мы не были знакомы, нашли друг друга через интернет. Просто попросил мальчик. Ему нужен был человек, который может сыграть роль. Опыт у меня был такой — увеселительные мероприятия, профсоюзная работа, переодевалась Веркой Сердючкой. Чисто для себя и друзей», — объяснила Малихаунова.

    Она добавила, что изначально поняла идею ролика иначе — как будто парень хотел донести до зрителей мысль, что надо помогать бабушкам и не проходить мимо произвола.

    «А он выложил все с точностью до наоборот. Сейчас сам Instagram удалил его аккаунт. Мы будем ролик еще один делать, что это была постановка», — добавила актриса.

    Малихаунова не ожидала, что на съемках все будет происходить таким образом. Ей сказали, что надо будет поторговать овощами, на этом все.

    «А когда приехала, мы встретились, я не видела его до этого, он сказал, что не просто поторговать, а надо будет такое сыграть. Но ничего плохого с его стороны ко мне не было», — отметила она.

    После съемок школьник не прислал ей ссылку на ролик, но заранее предупредил, что к ней могут обращаться за комментариями.

    «Он немножко боится, поэтому теперь вот с ним будем делать [новое видео], что мы не враги. Я не знала, что ему 16 лет. Если бы я знала, я бы не согласилась. Ну, может быть, ему на будущее [будет уроком], не будет выкладывать такие ролики», — отметила собеседница «360».

    Видео, на котором парень нападает на торговую точку женщины, вызвало большой резонанс. После публикации видео пранкер лишился своей страницы в Instagram. Помимо этого, по данным Telegram-канала Baza, он начал получать угрозы и требования извинений. Родственники подростка заявили каналу, что он хочет стать режиссером.