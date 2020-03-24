Продавец защитных костюмов «как у Путина» рассказал о взрывном спросе

Представитель магазина Etivon рассказал о взрывном спросе на средства индивидуальной защиты и специальные костюмы от коронавирусной инфекции. В одном из таких костюмов на днях появился Владимир Путин в коммунарской больнице.

«Каждый день их спрашивают, но их нет», — поделился с Газетой.ru представитель.

Сотрудник Etivon объяснил, что желтый костюм, в котором был президент, предоставляет полную защиту. Экипировка защищает от проникновения в организм биологически опасных веществ и неорганических химикатов.

Представитель магазина затруднился ответить, защищает ли костюм от COVID-19.

«Я про коронавирус мало знаю. Если вирус попадает в третью категорию, тогда да», — отметил он.

Ранее Владимир Путин приехал в больницу в Коммунарке, где лечат заразившихся коронавирусом. На главу государства надели желтый защитный костюм и маску с фильтрацией воздуха.