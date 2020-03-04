Продавец сухого льда для смертельной вечеринки блогерши Диденко раскритиковал идею о новых правилах продажи вещества

После гибели трех человек в сауне с сухим льдом депутаты предложили ввести новые правила использования вещества. В компании «Полюс холода» эту идею считают бессмысленной. Об этом представитель производителя, юрист Дмитрий Ерохин, рассказал «360». Именно их компания продала сухой лед погибшим участникам вечеринки в бане.

По словам Ерохина, у сухого льда в отличие от других продуктов есть своя специфика. Для его транспортировки нет специальной тары. С этой целью обычно используют изотермические пакеты или сумки-холодильники, которые позволяют перевозить товар при определенной температуре. Также в них перевозят определенные продукты, медикаменты, реактивы. Сам сухой лед используют как один из вариантов источника холода для этих продуктов.

Исполнение данной инициативы приведет к абсурдной ситуации. На ларьках с мороженым будет написано «сухой лед», также это будет красоваться на таре с замороженной рыбой, маргарином, ягодами, грибами, тортами, лекарствами, образцами биологического материала. Это может привести к полной неразберихе в жизненно важных областях промышленности Дмитрий Ерохин корпоративный юрист «Полюса холода».

Юрист напомнил, что сухой лед продается россыпью, по весу, без упаковки. В чем транспортировать товар, клиент выбирает сам.

«Как мы видим на примере недавней трагедии, организатор мероприятия знал, что это сухой лед, знал об опасности, ранее с ним работал, читал инструкцию по безопасности всем присутствующим, и это ничего не изменило», — отметил собеседник «360».

По его словам, ничего не изменится если эти же слова будут написаны и на упаковке. Ерохин добавил, что до прошлой недели «Полюс холода» не слышал о ЧП после использования сухого льда.

«Мы в свою очередь приложили все усилия, чтобы этого избежать, хоть законодательно были не обязаны», — добавил представитель компании.

Ранее депутат Иван Сухарев предложил производителям сухого льда писать на упаковке крупными буквами об опасности использования сухого льда.

Во время празднования 29-го дня рождения блогерши Екатерины Диденко нескольким людям стало плохо в банном комплексе после того, как они высыпали в бассейн сухой лед и сами прыгнули туда. Жертвами трагедии стали три человека. Один из них муж девушки — Валентин Диденко. Именно он заказал много килограммов сухого льда у компании «Полюс холода».

Сама Диденко не считает себя виноватой в случившимся и пообещала, что травившие ее в Сети люди ответят за свои слова.