Продавать пиво объемом больше 0,5 литра предложили запретить
Группа депутатов предложила запретить продавать пиво объемом больше 0,5 литров. Об этом сообщила газета «Известия».
По данным ИА RNS, авторы идеи считают, что бутылки с большими объемами провоцируют «проблемы алкоголизации» населения. Они уверены, что такая инициатива улучшит здоровье россиян и увеличит продолжительность жизни. Этот законопроект рассмотрят в Госдуме.
«Кроме России и Китая, пиво в пластиковых бутылках емкостью более чем литр нигде не продается. Представители алкогольного бизнеса получают с этого высокую прибыль, но это очень пагубно сказывается на населении», — считает первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко.