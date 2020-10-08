Продавать пиво объемом больше 0,5 литра предложили запретить

По данным ИА RNS, авторы идеи считают, что бутылки с большими объемами провоцируют «проблемы алкоголизации» населения. Они уверены, что такая инициатива улучшит здоровье россиян и увеличит продолжительность жизни. Этот законопроект рассмотрят в Госдуме.

«Кроме России и Китая, пиво в пластиковых бутылках емкостью более чем литр нигде не продается. Представители алкогольного бизнеса получают с этого высокую прибыль, но это очень пагубно сказывается на населении», — считает первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко.