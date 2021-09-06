Молодых россиян предостерегли от торговли «Пушкинскими картами»

Молодежь, решившая продать свои «Пушкинские карты», в итоге пожалеет об упущенной возможности сходить в театры и на концерты. Директор Академического лицея имени М. В. Ломоносова, детский правозащитник Тамара Гусова в беседе с «360» напомнила, что за подобные действия предусмотрена ответственность.

Введение «Пушкинских карт» она назвала прекрасной инициативой государства, которая позволит вовлечь молодых людей «в единое культурное пространство» и окажет существенную поддержку культурных заведений страны.

«Но, как всегда, появляются „народные хитрецы“, которые подбивают наших юных ребят на продажу своего культурного кода, своей образованности за „30 сребреников“», — подчеркнула Гусова.

Как жалел Тим Талер о своем проданном смехе, отдав его за право выигрывать пари барону Тречу (Черту), так и ребята, которые сейчас продают свои «Пушкинские карты», будут жалеть об упущенной возможности ходить в театры и концертные залы, пока они школьники и студенты. Но будет поздно Тамара Гусова детский правозащитник.

Детский правозащитник напомнила «продавцам своей культуры» о противоправности их действий: за незаконное получение выплат и услуг, оказываемых за счет государства установлена административная и уголовная ответственность.

«Причина в том, что, казалось бы, невинные действия по продаже „Пушкинских карт“ наносят ущерб государству, так как деньги на этих картах выделяются из бюджета, а расхищение государственных средств — это преступление», — сказала Гусова.

Продажа карта, подчеркнула она, по сути — передача третьим лицам бюджетных выплат, полученных на другого держателя. Такое поведение можно квалифицировать как мошенничество.

«Постановлением пленума Верховного суда РФ <…> „О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате“ отмечается, что статьей 159.2 УК РФ регламентируется ответственность за незаконное получение социальных выплат», — уточнила директор лицея.

К подобным социальным выплатам относятся пособия по безработице, компенсации на питание, на оздоровление, субсидии для приобретения или строительства жилья и другие государственные льготы и пособия. «Пушкинские карты» пока не отнесены с точки зрения законодательства к конкретной группе.

«Полагаю, что наказывать в уголовном порядке молодых нарушителей не будут. А вот взрослых подстрекателей молодежи, которые „советуют“ продавать „Пушкинские карты“, безусловно, нужно привлекать к уголовной ответственности», — заявила Тамара Гусова.

Рисковать своим будущим именем и получать судимость в личное дело по такому глупому поводу я бы не рекомендовала даже самым критически настроенным к нашей культуре ребятам Тамара Гусова.

Она призвала ценить подаренную молодежи возможность ходить в театры и другие учреждения, поскольку над мерой поддержки работали многие деятели культуры. Их отношение к проблеме нельзя назвать обывательским.

«[Они] искренне любят нашу молодежь и очень долго добивались этой меры поддержки русского искусства и культуры, понимая, насколько нужна такая поддержка в будущем», — заключила Гусова.