Российские банки заставят выкупать проданные обманом услуги
Летом российские банки обяжут выкупать те услуги, которые они обманом продали своим клиентам. Для этого Центробанк наделят новыми полномочиями, сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Законопроект о выкупе банковских продуктов начнет действовать в июне или июле, написала газета «Известия». Центробанк сможет обязать финансовые организации выкупать обратно у клиентов те услуги, которые им продали с нарушением прав граждан. Речь идет о продуктах, которые выдают под видом других. Также под действие закона попадут определенные услуги, если перед подписанием договора банк предоставил клиенту не всю информацию о рисках.
В пресс-службе Центробанка пояснили, что новый закон поможет снизить количество случаев навязывания услуг. Кроме того, клиенты банков будут лучше информированы о финансовых продуктах. В регуляторе подчеркнули, что продажа сложных инвестпродуктов под видом обычных депозитов является неприемлемой.
В 2020 году количество новых розничных инвесторов на рынке ценных бумаг выросло до 8,8 миллиона. Им стали предлагать сложные инструменты, которые могут привести к потере денег. В итоге Центробанк ограничил продажу сложных услуг начинающим инвесторам.