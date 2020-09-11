«Продались американцам»: Кончаловский назвал причину развала СССР

Режиссер Андрей Кончаловский привез на Венецианский кинофестиваль драму «Дорогие товарищи». И заодно рассказал журналистам, что считает большой ошибкой решение Хрущева развенчать культ личности Сталина.

По мнению российского режиссера, после XX съезда многие коммунисты остались недовольны выступлением Никиты Хрущева. Кончаловский и сам считает развенчание культа личности Сталина неправильным решением, передает РИА «Новости».

«Поэтому я думаю, это было одно из примитивных решений Хрущева, который был настоящим крестьянином. Он не был очень умным человеком. Может, умнее Ельцина, извините меня», — поделился режиссер.

Также Кончаловский вспомнил времена оттепели, которые позволили ему создать много кинокартин. Тем не менее, по его мнению, после смерти Сталина партийные деятели больше заботились о личных благах: «Я говорю про ведущих представителей правительства, они все были проамериканские, они ненавидели идеологию и хотели легализовать свое богатство <…>. В этом, я думаю, причина развала Советского Союза», — заключил Кончаловский.

Драма Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» посвящена подавлению протестов рабочих в Новочеркасске в 1962 году. В главной роли снялась жена режиссера Юлия Высоцкая.