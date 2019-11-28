«Продал себя в сексуальное рабство». Мастер спорта Украины обвинил тренера сборной в насилии

Свою историю Векла рассказал на личной странице в Facebook. Скалолаз заявил, что с 15 лет страдал от насилия со стороны собственного тренера. Это длилось с 2005 по 2013 год. Четыре года назад Векла переехал в Германию и до сих пор живет там.

«В 2015 году мне удалось выбраться из страны. Он пытался вмешиваться в мои карьерные вопросы. Он был в Мюнхене у директора центра, где я на то время был волонтером. Но он там не смог повлиять. И мы виделись с ним только издали на соревнованиях, которые я фотографировал», — рассказал Векла.

По его словам, в Германии есть сексуальное образование.

«В германии детям еще в школе говорят, что такое педофилия. И если хоть малейший намек — к родителям и заявление в полицию. У нас, к сожалению, по-другому. Это слово я нашел лишь спустя много лет после, когда я уже учился в университете и начал читать в интернете какие могут быть последствия после анального секса», — пояснил спортсмен.

Атлет также отметил, что информация, которую он нашел, «не была смертельной» и он смирился со своим прошлым.

«Я продал себя в сексуальное рабство. Так как я не мог ничего изменить. У меня не было никакого влияния, ни друзей, ни толковых психологов и юристов», — подчеркнул Векла.

Печия ответил на публикацию скалолаза.

«Я уже обратился с этим в суд. Давайте дождемся его решения, прежде чем бросать голословные обвинения?» — заметил он.