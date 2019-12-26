«Продающий село» бизнесмен заявил, что его неправильно поняли

Он пояснил, что объявление, которое было опубликовано в Сети журналисты неправильно истолковали.

«Продается уставной капитал предприятия, но не деревня с жителями. Стоимость 20 миллионов рублей. Мы таким образом стараемся привлечь инвестора на территорию, чтоб развивать ее», — пояснил он.

По словам Федяева, никто жителей деревни выселять не собирается. Наоборот, с приходом вероятного инвестора на предприятие потребуются новые работники. А это значит, что у местных жителей появится занятость и заработок. Сейчас в селе живут около 30 жителей и стоят чуть более 20 домов.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что бизнесмен из Сибири выставил на продажу село Васильевка в Красноярском крае. В объявлении речь шла, что новый владелец мог приобрести дома, инфраструктуру и все хозяйственные постройки.

Выяснилось, что изначально у генерального директора Сельского строительного комбината Вадима Федяева земля находилась в бессрочном пользовании еще с начала 90-х годов.

После в администрации района рассказали, что в продлении аренды бизнесмену отказал суд. Председатель Следственного Комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку, чтобы проверить информацию о продаже села.