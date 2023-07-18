Общество 18 июля 2023, 08:17 Пробок на подъездах к пунктам досмотра около Крымского моста не зафиксировали Подъезды к досмотровым пунктам около Крымского моста не собрали пробок утром 18 июля РИА «Новости»

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Утром 18 июля затруднений в проезде к досмотровым пунктам с обеих сторон Крымского моста не наблюдается. Информацию об этом опубликовали в Telegram-канале информационного центра, который освещает ситуацию на автоподходах к переправе и подготовке к досмотру.

Данные о том, что пробок на подъездах к досмотровым пунктам нет, опубликовали по состоянию на 07:00.

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Движение автотранспорта по Крымскому мосту открыли минувшей ночью около 00:40 в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань — Керчь. По информации ТАСС, после этого пробка со стороны Керчи на подъезде к мосту растянулась почти на два километра.

Накануне, 17 июля, Крымский мост атаковали два украинских наводных беспилотника. Опоры не пострадали, но на одном из пролетов оказалось повреждено дорожное полотно. Жертвами теракта стали два человека, пострадала 14-летняя девочка. По данному факту возбудили уголовное дело.