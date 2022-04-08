Проблемы жильцов ЖК «Михайловский парк» будет решать общественный совет Рязанского района

Жильцы ЖК «Михайловский парк» в Рязанском районе Москвы столкнулись с большим количеством «недоделок» в новом комплексе. Они утверждают, что не смогли решить вопросы с управляющей компанией и встретились с главой района Андреем Киселевым, написали Runews.

«Мы долго тесно взаимодействовали с УК, регулярно контактировали, обращались, но поняли, что они не могут решить ни одной проблемы. Элементарно: в октябре мы попросили установить стопоры для дверей, чтобы облегчить переезд людям — до сих пор ничего не сделали! В зимнее время не смогли положить антискользящие коврики. Дымоудаление — не работает. Вентиляция — не работает», — рассказал один из жителей ЖК.

Также жители жалуются на неработающие лифты и другие проблемы.

В управляющей компании «Витязь» утверждают, что столкнулись с проблемами на фоне санкций. Теперь посредником между жильцами, управляющей компанией и застройщиком станет управа района. Глава района поручил в кратчайшие сроки составить дорожную карту решения накопившихся проблем.