Проблемы со здоровьем и комплексы. Одноклассники рассказали о подозреваемом в подрыве монастыря в Серпухове

Подозреваемый в подрыве Серпуховского монастыря молодой человек во время учебы не был злым и агрессивным. Но в нем всегда чувствовалась какая-то отстраненность и нелюбовь к школе. Правда, она проявлялась только в шутках. Об этом «360» рассказали одноклассники молодого человека.

Один из собеседников отметил, что такое отношение к учебному заведению свойственно большинству подростков.

«Многие ученики хоть раз в жизни, по крайней мере между собой, шутили, как бы взорвать школу, но до дела дошли только единицы», — отметил собеседник «360».

По его словам, во время учебы у молодого человека были проблемы со здоровьем и комплексы. Но в обычной жизни это практически не проявлялось.

Еще один одноклассник подозреваемого отметил, что в православной гимназии травлей юноши никто не занимался. Во всяком случае, сам он этого не видел.

Третий собеседник «360» отметил, что на поведение одноклассника стоило обратить внимание давно. Потому что шутки про взрывы школы и суицид он произносит до сих пор.

«Поступок просто ужасный, но он из неоткуда не появился. Это многолетний процесс, на который многие факторы оказывали влияние», — отметил он.

По словам молодого человека, одноклассника в православную гимназию отправили родители. Там ему не нравилось, а сам он считал такое обучение ненужным. Поэтому, возможно, появилась ненависть к религии.

Взрыв в Серпуховском монастыре произошел утром в минувший понедельник, 13 декабря. По предварительным данным, самодельную бомбу принес 18-летний выпускник православной гимназии при духовном учреждении. Следователи завели уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатки.

По данным СМИ, молодой человек уже пришел в себя и дал первые показания. Он заявил, что якобы давно хотел устроить массовое убийство. Следователи пока не подтвердили это заявление.