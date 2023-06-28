Эксклюзив 28 июня 2023, 18:57 Проблемы со связью у абонентов МТС устранили Пресс-служба: МТС устранила проблемы со связью у абонентов Freepik

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Проблемы со связью у абонентов МТС удалось устранить. Сейчас услуги снова оказываются в полном объеме, рассказала «360» пресс-секретарь Группы МТС Ирина Дерюгина.

Она подтвердила, что сегодня в некоторых населенных пунктах Поволжья могли наблюдаться проблемы со связью «в течение некоторого времени».

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«Специалисты МТС оперативно провели работы по восстановлению. В настоящее время проблема решена», — подчеркнула пресс-секретарь.

О том, что связь появилась, сообщили и сами абоненты в группе оператора в соцсети «ВКонтакте».

«Самара. Заработало. Мобильный интернет тоже», — заявил один из пользователей.

«Татарстан, Нижнекамск — появилась только что связь», — добавил другой.

«В Уфе связь дали, по крайней мере интернет работает», — отметил третий.

До этого абоненты стали массово жаловаться на масштабный сбой: многие не могли ни звонить, ни пользоваться интернетом, ни даже отправлять СМС, при этом дозвониться в поддержку оказалось сложно.