Проблемы с водой не сорвут курортный сезон в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что рисков для проведения курортного сезона на полуострове из-за ситуации с водоснабжением не будет. По словам вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, Крым будет обеспечен водой без поставок с Украины.

«Мы считаем, что те работы, которые мы выполняем, проблему на этот год снимут и ближайшие годы. Но нам обязательно нужно заниматься дополнительными поисками воды с учетом развития сети», — предал РИА «Новости» слова Хуснуллина.

Сергей Аксенов заявил, что ситуация с водоснабжением в регионе в целом стабилизировалась. По его словам, воды хватит и местным, и туристам.

«В санаториях вода будет круглосуточно, при этом не за счет жителей, а за счет внутренних резервов — емкостей и бурения скважин. Курортный сезон должен пройти однозначно комфортно, без ущерба для местных жителей», — передал ТАСС слова Аксенова.

В июле в Азовском море планируют начать бурение скважин, которые помогут обеспечить Крым пресной водой. Разведку ее запасов в регионе уже начали. На поиск пресной воды в Азовском море Росгеология выделит 70 миллионов рублей. В апреле крымские водохранилища получили на 24,4 миллиона кубометров воды больше, чем в марте.