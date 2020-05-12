Проблемы с психикой нашли у работающих в «красной зоне» врачей

Около 40% медиков, которые работают с больными COVID-19, имеют различные психологические проблемы. У 10% специалистов врачи диагностировали депрессию.

«По нашим данным, примерно 40% всех медиков, которые работают в „красной“ зоне, имеют проблемы уже с восприятием стресса, имеют невротизирующие различные факторы», — рассказала глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова в эфире канала «Россия 24».

У 10% из этих медиков оказалась депрессия. Еще у 10% диагностировали тревожные состояния и нарушения сна. По словам Скворцовой, во время работы врачи сталкиваются с эмоциональным выгоранием, усталостью и апатией.

«Когда [медик] перестает видеть, ощущать пациента как отдельного индивидуума, возникает ощущение обезликости тех людей, с которыми приходится работать, что, естественно, снижает эффективность работы», — отметила она.

В конце 2019 года пациентам с COVID-19 начали помогать врачи в китайском Ухане. Затем инфекция распространилась и на другие страны. Сейчас во всем мире насчитывается более 4,2 миллиона инфицированных. В России их число находится на отметке в 232 243 человека.