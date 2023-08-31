Общество 31 августа 2023, 17:37 Проблемы на парковке ЖК на Носовихинском шоссе устранят после осмотра Власти Реутова дали 10 дней на устранение проблем с парковкой в ЖК «Новокосино» РИА «Новости»

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Управляющей организации «РеутКомфорт» дали 10 дней, чтобы привести в порядок подземную парковку в одном из ЖК на Носовихинском шоссе. Об этом «360» сообщили в администрации Реутова.

Речь идет о паркинге жилкомплекса «Новокосино». В Госжилинспекции Московской области пояснили, что парковка представляет отдельно стоящее владением, которое не входит в общедомовое имущество многоквартирных домов.

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В четверг, 31 августа, администрация городского округа Реутов совместно с представителями Госжилинспекции провели комиссионный осмотр парковки. В процессе зафиксировали протечки из-за неисправного запорного оборудования на сетях водоснабжения. Кроме того, на территории паркинг было частично нарушено освещение на автопарковке.

«Уборка проведена, лифты в рабочем исправном состоянии. Следов пребывания грызунов (крыс и мышей) не зафиксировано», — уточнили в ГЖИ.

После осмотра управляющей организации «РеутКомфорт» дали поручение устранить нарушения в течение 10 дней.

О ненадлежащем состоянии паркинга ранее сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на местных жителей. Люди указывали, что паркинг раз в неделю затапливает, стены покрылись плесенью, а в помещении стоит сильный запах.

При этом за обслуживание парковки жильцы платят две тысячи рублей и тарифы постоянно растут, указали собеседники Telegram-канала.