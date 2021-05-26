Проблемы гендерного неравенства обсудят на ПМЭФ-2021

На Петербургском международном экономическом форуме обсудят вопросы гендерного равенства в рамках сессии «Гендерное равенство в корпоративном управлении. Влияние женщин на устойчивое развитие и рост прибыли». Об этом сообщили на сайте форума.

Сессия пройдет под тематическим треком «Объединяя усилия во имя развития». Принять участие в сессии пригласили представителей различных крупных компаний, экономистов и экспертов в области бизнеса.

«Равноправное гендерное присутствие в управленческом составе позволяет повысить эффективность работы всей организации. Успешность бизнеса во многом определяется способностью к поиску инновационных и креативных решений, использованием нестандартных подходов к конфликтным и кризисным ситуациям», — заявил заместитель руководителя по работе с клиентами компании EY Александр Ивлев.

Ивлев отметил также, что наличие в составе руководства компаний как мужчин, так и женщин может стать мощным конкурентным преимуществом.

Специалисты обсудят вопросы гендерного неравенства, поговорят об эффективных методах решения данной проблемы и о том, как законодательство должно влиять на проблему гендерного неравенства.