Общество 07 декабря 2023, 13:23 Проблему в охранниках и бухгалтерах увидели в России Решетников указал на непроизводительную занятость охранников и бухгалтеров РИА «Новости»

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Чрезмерное количество бухгалтеров и охранников на предприятиях в России снизило производительность труда. Об этом РИА «Новости» сообщил министр экономического развития Максим Решетников.

«Нам необходимо вернуться к системным мерам в области повышения производительности труда. Иногда у нас чрезмерные требования по безопасности, например, требуется человек вместо обычной камеры», — сказал он.

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Решетников отметил, что тысячи бухгалтеров работают благодаря слишком частым переменам в положениях бухучета, что потребует постоянной перенастройки системы.

«Возникает вопрос, насколько это производительно. Но есть и другие излишние требования», — добавил глава ведомства.

По его словам, Минэкономразвития много времени уделяет этому вопросу, а упор необходимо делать именно на производительности труда.

Ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что в России нужно повысить производительность труда для дальнейшего роста экономики, писал RT.