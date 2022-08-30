Проблему массовых драк мигрантов оценили в СПЧ

Председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета по правам человека при Президенте РФ Кирилл Кабанов сообщил об участившихся драках, связанных с мигрантами из ближнего зарубежья. О том, как решать эту проблему, написал «Ридус».

По словам Кабанова, в первую очередь необходимо ужесточить ответственность участников таких драк перед законом.

«Массовые драки должны квалифицироваться как массовые беспорядки. Все их участники — иностранные граждане должны выдворяться без права амнистии за пределы территории РФ. Реакция МВД должна быть моментальной в таких случаях, тем более что найти участников впоследствии не представляется возможным», — сказал он.

Кабанов также предложил ввести ответственность работодателя за неадекватное поведение его иностранных работников.

«Тогда они будут их контролировать. У нас должен быть жесткий отбор», — резюмировал член СПЧ.