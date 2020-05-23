Проблемные дома достроят быстрее на 2-3 месяца
«Могу обрадовать дольщиков. Я внес поправку о том, как ускорить этот процесс, в правительство. Я надеюсь, что за счет этих поправок мы сможем сократить скорость принятия решения минимум на два-три месяца», — сказал Хуснуллин в прямом эфире на своей странице в Instagram.
Он также рассказал, что сейчас в стране — несколько тысяч строительных объектов в разной степени готовности и около 200 тысяч дольщиков, которые ожидают сдачи жилья в эксплуатацию.
Ранее стало известно, что около половины российских застройщиков могут не сдать дома в срок. Причин здесь несколько. Работы во время всеобщего режима самоизоляции были остановлены на месяц, спрос на покупку жилья в строящихся объектах резко упал, да и цены на строительные материалы поползли вверх.