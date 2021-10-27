Проблемами детей в России займется специальная комиссия

Правительство РФ создает специальную комиссию, которая будет заниматься проблемами детей-сирот и семей с детьми на федеральном уровне. Об этом «Парламентской газете» рассказала председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.

В комиссию войдут представители разных министерств: Минтруда, Минпросвещения, Минздрава, Минфина, Минюста, а также общественники и представители региональной власти. Это поможет комплексно решать «детские» проблемы на разных уровнях.

«Такая консолидация и включенность в работу представителей профильных ведомств и министерств позволит совершенствовать семейную политику, вырабатывать комплексные пути решения к тем проблемам, которые у нас есть и оперативно отрабатывать вопросы, без „бюрократии“ на межведомственном уровне», — пояснила Святенко.