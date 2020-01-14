Проблема сниффинга озаботила депутатов Мосгордумы

По словам спикера Мосгордумы Алексея Шапошникова, столичные парламентарии планируют поставить законодательные барьеры на пути распространения сниффинга. Он напомнил, что год от года все больше детей гибнет от этого вида токсикомании. По данным издания, в позапрошлом году жертвами сниффинга стали более 150 детей.

«Москва может стать пилотным регионом по разработке закона, препятствующего распространению среди несовершеннолетних сниффинга», — отметил депутат.