Проблема шумных квартирантов озаботила депутатов Госдумы

Депутаты Госдумы предложили штрафовать хозяев квартир, если их жильцы ведут себя шумно и надоедают соседям. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Один из авторов законопроекта, зампред думского Комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный напомнил, что сейчас собственники жилья несут ответственность, если их жильцы причинят соседям ущерб.

«Да, собственник может потом взыскать с нанимателя деньги — это называется в порядке регресса. То же самое хотим сделать и в случае если наниматели жилья будут вести себя слишком шумно», — объяснил парламентарий.

По мнению адвоката Светланы Жмурко, эта инициатива не отвечает правовому принципу ответственности: кто нарушил, тот и должен нести наказание.

«Не хозяин же шумел, почему он должен платить штраф? Но логика авторов законопроекта понятна. С хозяина технически проще взыскать штраф», — добавила юрист.