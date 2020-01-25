«Проблема с глазами»: Соловьев раскритиковал Познера за слова об «уродливой» России

По словам Познера, в России есть много чего уродливого и снимать фильм о стране он бы не стал. Соловьев посчитал, что у ведущего проблема с глазами. Для зарабатывания денег Россия Познеру подходит, а для создания кино — нет.

«Познер есть Познер: Россия для него достаточно красива, чтобы получать от нее деньги, но слишком уродлива, чтобы снимать о ней фильмы, а кому нужны его фильмы о России?» — сказал РИА ФАН телеведущий Владимир Соловьев.

Он вспомнил историю, которая произошла с известной актрисой Фаиной Раневской в Пушкинском музее. В 1974-м народная артистка СССР пошла на выставку, где два месяца выставлялась картина Леонардо да Винчи «Джоконда». Там Раневская услышала слова мужчины, что его абсолютно не впечатлила Мона Лиза.

«На что Раневская ответила: „Эта дама на протяжении стольких веков производила впечатление на такое количество людей, что уже сама может выбирать, на кого ей производить впечатление, а на кого — нет“. Россия не станет менее прекрасной от того, что у одного Познера проблема с глазами», — заключил Соловьев.

Речь идет о заявлении Познера, что он не стал бы делать фильм про Россию. Ведущий сказал, что по обустроенности и комфорту наша страна проигрывает Европе. Несмотря на красивую природу, в России есть много уродливого. Например, промышленные города на Урале.