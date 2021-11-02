Проблему решают, когда ее видят. Феминистка поддержала первокурсницу, рассказавшую об изнасиловании рэпером Yung Trappa

Петербуржская первокурсница обвинила рэпера Владислава Ширяева, выступающего под псевдонимом Yung Trappa, в изнасиловании. Но интернет-сообщество принялось обвинять девушку, что та решила поехать с музыкантом в загородный коттедж. Организатор московского фемфеста и активистка Лола Тагаева рассказала «360», какая реакция на это событие должна быть у здорового общества.

«Распространенная ситуация. Это показатель мизогинного общества, которое изначально негативно относится к женщине, ищет причину, где она могла спровоцировать на преступление. Это происходит в глубоко патриархальных сообществах», — рассказала собеседница.

Она пояснила, что считать, что женщина изначально виновата, неправильно. Но так мыслить удобнее, так как в этом нет рефлексии. Активистка привела в пример движение MeToo, когда женщины поддерживали пострадавших, которые решили поделиться.

«Решение проблемы начинается, когда она становится видимой. Если мы стыдимся и публично об этом не рассказываем, то это остается в тени, а значит, не вырабатываются какие-то социальные нормы для общества», — объяснила Тагаева.

По ее мнению, российское общество сопротивляется тому, чтобы такие разговоры вообще велись. Но это тяжелое преступление, и неизвестно, сколько лет пострадавшая будет приходить в себя. Многие жертвы изнасилования оканчивают жизнь самоубийством, потому что они не получают поддержку, уточнила собеседница «360».

Здоровое общество должно поддержать жертву и выслушать обе стороны. А травля в соцсетях — показатель нездорового общества. Единственный способ исправить это — не бояться об этом говорить. Активистка посоветовала комментаторам представить, что на месте первокурсницы могла бы быть их сестра или дочь, и неважно, где бы они находились. В таких случаях реакция уже будет другой.

Во вторник рэпера Yung Trappa задержали по административному делу и привезли на допрос в СК Санкт-Петербурга. Правоохранители также проверят заявление о сексуальном насилии, которое поступило от 18-летней девушки.