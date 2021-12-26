Проблема дольщиков в России исчезнет к 2024 году

Полностью проблема с обманутыми дольщиками в России будет закрыта к 2024 году. Это в беседе с ТАСС пообещал вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин.

По его словам, уже к 2023 году планируется закрыть вопрос на 95%. Он отметил, что есть много юридических нюансов, в частности, привел пример, когда люди покупают жилье у мошенников. Он предложил называть их не дольщиками, а пострадавшими гражданами.

«Но мы и таким пытаемся помочь, ищем с регионами возможности. Поэтому вопрос с реальными дольщиками мы закроем. Ведем тему в ручном режиме», — сказал Хуснуллин.

Премьер признался, что ведется работа по ускорению рассмотрения каждого конкретного случая с обманутыми дольщиками.

«Важно только, чтобы регионы тоже юридически быстро оформляли. Там ведь как: в одном случае — банкротство фирмы, в другом — застройщика уже посадили в СИЗО и в рамках уголовного дела изъяли бумаги. Пока приговор не вынесут, документы не возвращают, а следствие может идти и год, и два», — заявил он.

Хуснуллин сообщил, что даже был случай, когда делалось обращение в МВД, чтобы его сотрудники работали с изъятыми документами в кабинете следователей.

Ранее сообщалось, что с января по ноябрь в Подмосковье восстановили права более 17 тысяч обманутых дольщиков.