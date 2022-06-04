Проблем с производством и поставкой лекарств в России нет

На сегодняшний день в России нет проблем с производством и поставкой лекарств, заявила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова. По ее данным, информацию об этом подтвердили дистрибьюторы и производителями отечественных препаратов, сообщил ТАСС.

«Они подтвердили нам, что проблем ни с производством, ни с поставкой лекарственных препаратов на сегодняшний день они не видят», — сказала Самойлова в интервью телеканалу «Россия 24».

Глава Росздравнадзора подчеркнула, что оснований для опасений о недостатке лекарств в российский аптеках нет. Отдельно она обратила внимание на препараты для терапии болезней щитовидной железы, в частности препарат «L-тироксин», которые стало сложно найти в аптеках. Причиной стал ажиотажный спрос.

«Буквально в ближайшее время лекарственный препарат в полном объеме будет поставлен в аптечную сеть, и все потребности будут удовлетворены», — сказала Самойлова.

Лекарства для пациентов с онкологическими заболеваниями, по ее словам, закупаются на долгий срок — на год или на полгода. Поэтому в Росздравнадзоре нет каких-то особых опасений по поводу обеспечения этой категории пациентов.

Глава Росздравнадзора пояснила, что пациенты онкологического профиля, а также с сердечно-сосудистыми и эндокринными заболеваниями, как правило, обеспечиваются лекарственными препаратами по льготной системе. «То есть для них закупаются препараты через лечебные учреждения, через бюджеты регионов и через федеральный бюджет», — добавила она.