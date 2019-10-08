Проблем с газом не будет. Пять километров газопроводов реконструировали в Подмосковье

Мособлгаз завершил масштабные работы по реконструкции газопроводов общей протяженностью более 5 километров, расположенные в городских округах Дмитровский и Павловский Посад.

Мособлгаз завершил работы по комплексной реконструкции участков газопроводов в г. Хотьково, г. Павловский Посад (переход через р. Клязьма) и д. Анциферово. Проведение данных работ позволило снизить уровень износа газовых сетей и обеспечить стабильное и безопасное газоснабжение более 30 тысяч жителей. Протяженность реконструируемых сетей составила более 1 километра.

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Кроме того, в этом году Мособлгаз завершил работы по модернизации газопроводов в с. Рахманово, в г. Дмитров и д. Пуршево общей протяженностью 4,1 километров. По результатам выполнения данных работ около 67 тысяч человек в с. Рахманово и в г. Павловский Посад обеспечены надежным и бесперебойным газоснабжением. Реконструкция газопровода в д. Пуршево позволила обеспечить надежное и безопасное газоснабжение около 2 тысяч человек.

«Стабильная, безаварийная работа газопроводов, обслуживающих жителей Подмосковья, — наша приоритетная задача, поэтому особое внимание мы уделяем своевременной реконструкции газовых сетей региона. Плановые работы, проведенные в этом году заблаговременно перед началом отопительного сезона, позволят улучшить газоснабжение почти 130 тысяч жителей Московской области», — отметил глава АО «Мособлгаз» Дмитрий Голубков.