Общество 05 июля 2023, 13:53 Пробку перед Крымским мостом устранили Министр транспорта Крыма Лукашенко сообщил об устранении пробки со стороны Кубани РИА «Новости»

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Пробку, возникшую 1 июля перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края, устранили. Об этом в Telegram-канале сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко.

«По состоянию на 13:10 очереди со стороны Краснодарского края нет», — написал он, прикрепив фотографию с места.

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С 1 июля перед Крымским мостом из-за высокого курортного сезона возникла огромная, многокилометровая пробка. По состоянию на вторник, 4 июля, длина затора сократилась до четырех километров.

Президент России Владимир Путин заявлял, что для решения проблемы очередей на Крымском мосту необходимо активнее задействовать паромные переправы.

Также глава государства обсудил идею пустить поток туристов в Крым через новые регионы страны. Путин отметил, что в этом вопросе необходимо обеспечить надежную безопасность всех туристов.