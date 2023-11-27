Эксклюзив 27 ноября 2023, 12:29 Пробки образовались в Одинцове из-за непогоды Жители Одинцова попали в пробку из-за непогоды

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Из-за непогоды на дорогах в Одинцове образовался затор. Кадры появились в распоряжении «360».

Судя по видео, машины встали в пробку на двухполосной дороге. Десятки автомобилей двигались медленно без возможности объезда. Как отметили очевидцы, машины проехали 20 метров за 30 минут. В округе на эстакаде в Трехгорке встали фуры.

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В Telegram-канале «Типичное Одинцово» сообщили, что утром в понедельник, 27 ноября, образовалась пробка на платной дороге в районе МКАД. Ночью на Подмосковье обрушился снегопад. Ликвидировать последствия в Московской области вышли 1,5 тысячи рабочих и 670 единиц техники.

В столице также прошел сильный снегопад. Пробки утром 27 ноября достигли семи баллов. А стоимость поездки на такси взлетела в несколько раз. По данным ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, сугробы в Москве выросли до 22 сантиметров. Этот показатель соответствует январю.