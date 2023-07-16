Общество 16 июля 2023, 08:22 Пробка у Крымского моста выросла до тысячи автомобилей Пробка у Крымского моста со стороны Тамани выросла до 980 машин Unsplash

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Пробка у Крымского моста со стороны Кубани выросла втрое. Затруднений на выезде с Крыма нет, сообщил Telegram-канал о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.

«В очереди со стороны Тамани находится 980 транспортных средств. Время ожидания около трех часов», — отмечается в сообщении.

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Такие данные приводились на 07:00. Позже сообщение обновили, к 08:00 очередь немного уменьшилась — до 970 транспортных средств.

Утром 15 июля на подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани скопилось 320 автомобилей, водители ожидали проезда около часа. Сейчас в регионе в связи с погодными условиями действует режим повышенной готовности. Глава района Сергей Лесь сообщал о прогнозируемом возникновении ЧС.

Туапсинский район Краснодарского края накануне вновь накрыла непогода. Там лил дождь, над можем фиксировали смерчи. В районе продолжает действовать режим ЧС.