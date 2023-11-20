Общество 20 ноября 2023, 13:02 Pro-Vision: жители Тамбова хуже остальных россиян относятся к «черной пятнице»

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Маркетинговое агентство Pro-Vision провело опрос и выяснило, в каких регионах РФ хуже всего относятся к распродажам. Об этом сообщила «Газета.ru».

Главными скептиками и противниками «черной пятницы» оказались жители Тамбова. Там против подобных акций высказались 13% респондентов.

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Практически аналогичная ситуация наблюдается в Омске, Пскове, Тольятти и Петрозаводске. Каждый десятый житель этих городов считает, что ноябрьские распродажи скрывают обман и не гарантируют выгоду.