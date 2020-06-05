«Про нас просто забыли». Инструкторы автошкол Москвы устроили пробег, чтобы привлечь внимание властей

Московский автошколы обратились к властям столицы с просьбой разрешить им работать. Они уверены — про них просто забыли. Чтобы напомнить о себе, инструктора устроили автопробег.

Видео с акции оказалось в распоряжении «360». На кадрах видно, как автомобили, на которых инструкторы учат начинающих водителей, парами проехали по Тверской улице Москвы. По данным источника «360», в акции приняли участие 50 инструкторов.

Видео прислали через приложение «Репортер 360» (Android и iOS)

Организатор акции Алексей Бойцов рассказал «360», что больше всего в сфере автошкол пострадали именно инструкторы. Он уверен — московские власти просто забыли про автошколы, потому что никакой логики в их действиях нет.

Мы готовы использовать маски, перчатки, дезинфицировать транспорт после каждого ученика — но это никому не интересно. При этом такси работает, общественный транспорт работает, даже экзамены в ГИБДД принимаются. Но про нас забыли Алексей Бойцов.

Бойцов отметил, что сейчас инструктора будут распространять в социальных сетях петицию с просьбой вновь разрешить автошколам работать, и попросил всех ее поддержать.

К мэру Москвы Сергею Собянину обратился и другой автоинструктор, Роман. Он попросил главу города разрешить автошколам работать с соблюдением всех санитарных правил и всех санитарных норм.

Ранее эксперты отметили, что из-за пандемии коронавируса могут навсегда закрыться многие российские автошколы. Глава ассоциации автошкол Санкт-Петербурга и Ленобласти Александр Сальников отметил, что в регионах эта угроза нависла на 90% автошкол.