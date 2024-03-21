21 марта 2024, 16:13
«ПРО Бренд»: более 40% россиян заявили, что уже обзавелись экопривычками
Почти половина россиян (41%) заявили, что экопривычки плотно вошли в их жизнь. Список самых популярных способов защиты природы составило коммуникационное агентство «ПРО Бренд», сообщила «Газета.ru».
Так, многие (94,5%) заботятся об окружающей среде с помощью использования шопперов и многоразовых мешочков. Еще один распространенный вариант — сдача старой одежды и игрушек на переработку (87,4%).
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Лишь 23% участников отметили, что регулярно занимаются сортировкой всех отходов.
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